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Hi-tech

Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках

Фото: Пресс-служба
Разработанный в научно-исследовательском центре UMATEX госкорпорации "Росатом" инновационный аэродинамический обтекатель испытали на мотогонках в Португалии. Конструкция изготовлена из отечественного углеродного волокна. В ходе теста управлявший мотоциклом с углепластиковым обвесом гонщик Топрак Разгатлиоглу продемонстрировал лучшее время. 
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На португальском автодроме Internacional do Algarve перед чемпионатом мира по супербайку состоялась двухдневная тестовая сессия. В ней соревновались все команды – участницы первенства. Состязание пройдет с 6 по 8 сентябре в Портимао.

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Высоких результатов на сессии добилась команда Puccetti Racing, партнером которой стал UMATEX. В первый день Топрак Разгатлиоглу показал лучшее время и обогнал таких именитых гонщиков, как Альваро Баутиста и Джонатан Реа.

Но на второй день Разгатлиоглу почувствовал недомогание и решил сойти с дистанции. Тем не менее в общем зачете он все равно занял третье место.

К тестовым заездам в Португалии специально для мотоцикла Разгатлиоглу UMATEX разработал уникальный обвес из углеродного волокна, обладающий улучшенными аэродинамическими свойствами. По словам главы научно-исследовательского центра UMATEX Семена Кишилова, применение этого материала значительно повышает скоростные показатели мотоцикла.

"Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 км в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов. Мотоцикл с композитным обвесом, меньше вибрирует и ведет себя более стабильно во время гонки", – подчеркнул он.

Сам Разгатлиоглу подтвердил, что результаты с новым обвесом от UMATEX были гораздо лучше тех, которых он достиг с оригинальной конструкцией. По словам гонщика, благодаря инновационной разработке российских ученых он разогнался до большей скорости на прямых участках.

Входящий в госкорпорацию "Росатом" научно-исследовательски центр UMATEX является партнером итальянской команды Kawasaki Puccetti Racing, регулярно участвующей в мировых чемпионатах по супербайку WorldSBK. Гонщики соревнуются на мотоциклах с компонентами из композитов, готовых к серийному выпуску.

Соглашение о партнерстве стороны подписали в прошлом году. Договор с итальянской командой укрепляет позиции UMATEX на глобальном рынке.

Входящий в "Росатом" научно-исследовательский центр занимается перспективными материалами и технологиями, производством углеродного волокна. Мощности UMATEX расположены в разных регионах России – в Саратовской, Челябинской областях, республике Татарстан, в Москве. Также в состав научно-исследовательского центра входят два торговых дома в Чехии и Китае и производитель тканей АО "Препрег-СКМ".

28 августа 2019, 09:44

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