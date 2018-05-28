"Росатом" и Иордания расширяют горизонты сотрудничества
Свою подпись под соглашением с иорданской стороны поставил
глава комиссии по атомной энергии Халед Тукан, с российской стороны – президент
"Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. В документе предусмотрено проведение
технико-экономического обоснования проекта.
Подписанное соглашение позволит участникам проекта получить выгоду от сотрудничества в области ММР. Кроме того, они смогут оценить целесообразность и потенциал применения малого модульного реактора в Иордании, что обусловлено меняющейся ситуацией на энергетическом рынке этого государства.
По словам Халеда Тукана, сотрудничество с "Росатомом" имеет многолетнюю историю, и останавливаться на достигнутом стороны не намерены. "На данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, - отметил он. – Поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте".
Президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов, в свою очередь, отметил клиентоориентированность возглавляемой им компании. По его словам, вместе с иорданскими партнерами было решено сосредоточить усилия на развитии малой энергетики на базе инновационных решений от "Росатома". "Сегодня реакторные технологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетных направлений развития мировой энергетики", – подчеркнул он.
Напомним, что Россия владеет признанной во всем мире широкой экспертизой в области ММР. В следующем году "Росатом" намерен запустить в эксплуатацию плавучую АЭС "Академик Ломоносов". Она должна стать уникальным референтным проектом подобного типа.
Российская госкорпорация также развивает и продвигает проекты отечественного малого модульного реактора в наземном исполнении. Одно из их преимуществ – возможность многоцелевого использования. Так, ММР можно применять для опреснения и получения тепла. А Иордания, например, рассчитывает на то, что имеющиеся технологии помогут стране снизить зависимость импортных поставщиков энергоресурсов.
Москва и Амман в то же время продолжают сотрудничество в вопросах подготовки кадров, которые помогут реализации ядерной программы Иордании. В настоящее время 100 иорданских студентов учатся в российских вузах и участвуют в разнообразных образовательных программах.
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