"Росатом" и Иордания расширяют горизонты сотрудничества

Россия и Иордания решили продолжать сотрудничество в сфере создания реакторов малой мощности. Таким образом, стороны продолжают многолетнее взаимодействие в атомной энергетике. Иорданская комиссия по атомной энергии и "дочка" российской госкорпорации "Русатом Оверсиз" подписали соглашение о продолжении взаимодействия в сфере сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР), разработанного российской стороной.



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