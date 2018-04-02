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Госдума запустила обновленный сайт

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов
Нижняя палата парламента в понедельник, 2 апреля, запустила новую версию своего официального сайта. Пока ресурс работает в тестовом режиме, который будет длиться несколько месяцев. За это время планируется получить обратную связь от граждан, журналистского и экспертного сообществ, а затем доработать сайт с учетом их мнений, предложений и пожеланий.
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Что предлагает обновленный сайт Госдумы своим пользователям? Теперь гражданам станет проще узнать информацию о конкретном парламентарии, представляющем тот или иной избирательный округ. Кроме того, можно будет отправить сообщение законодателю и ознакомиться с результатами его работы, сообщает пресс-служба нижней палаты.

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Обновленный дизайн адаптирован для всех устройств - компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Появился специальный раздел сервисов, где гражданин сможет быстро найти информацию об интересующем законопроекте, ознакомиться с документацией, узнать результаты голосований. Кроме того, до июля планируется запуск англоязычной версии ресурса, нацеленной на иностранную аудиторию.

Реформировать сайт Госдумы поручил еще в начале января 2017 года спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Действующий ресурс был создан в ходе работы четвертого созыва (2003-2007 годы) и значительно устарел по своим техническим характеристикам, не соответствовал тем требованиям, которые выдвигаются в наше время к подобного рода сайтам.

Скриншот duma.gov.ru

Было принято решение создать специальную рабочую группу. Ее возглавил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. В модернизации ресурса приняли участие представители всех парламентских фракций. По словам Левина, в новой версии сайта максимально реализована идея сокращения дистанции между избирателями и депутатами.

"Сайт более технологичен, более функционален и прост для пользователя. Англоязычная версия – это тоже новое слово среди подобного рода продукции. Можно сказать, что Госдума обрела новый инструмент работы с общественным мнением и обществом", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Скриншот duma.gov.ru

Эксперт уверен: найти нужную информацию на обновленном ресурсе без труда сможет даже не очень продвинутый пользователь. "Дизайн стал гораздо "умнее" и эргономичнее. Теперь он не пугает и не путает, а, наоборот, располагает и как бы приглашает к сотрудничеству. Это важно. Все-таки Госдума – это представительный орган", – подчеркнул политолог.

По мнению аналитика, обновление дизайна сайта идет в русле изменений, которые направлены на повышение открытости нижней палаты и обеспечение ее максимальной прозрачности. "Госдума должна стать площадкой, где работают не просто представители власти, где власть не просто информирует о результатах своей работы. Сайт нижней палаты должен стать рабочим инструментом для обратной связи с избирателями. Я думаю, это будет по достоинству оценено пользователями", – резюмировал Мухин.

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

Стоит отметить, что нынешний состав Госдумы под руководством Вячеслава Володина активно внедряет в работу новейшие технологии и передовые разработки. Так, в середине 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний в нижней палате может быть введена биометрическая регистрация депутатов по лицу.

Также к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают законодатели. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты, будет установлен новый софт.

А в скором времени исполнится ровно год с момента начала работы думских аккаунтов в социальных сетях – "Вконтакте", Instagram, Одноклассниках, Twitter, Facebook, а также в мессенджере Telegram. Они были запущены 27 апреля 2017 года – в День российского парламентаризма.

На официальных страницах нижней палаты в соцсетях оперативно отображается информация о повестке Госдумы, начиная с освещения мероприятий до разъяснения сути отдельных законопроектов. "Это общий тренд на открытость в работе парламента. Госдума стремится использовать современные средства коммуникации, коими являются социальные сети", – отметил член комитета нижней палаты по информационной политике Евгений Ревенко.


Автор: Иван Поляков2 апреля 2018, 11:49

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