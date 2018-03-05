Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети
"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет", – прокомментировал ситуацию советник президента.
По его словам, может выясниться, что кто-то продолжал хранить данные за рубежом, хотя есть постановление хранить их в России. "Кто-то домены свои хостил за рубежом", – добавил Клименко.
Те, кто это делал, в случае отключения России от Всемирной паутины будут испытывать определенные трудности, подчеркнул советник главы государства. Между тем он заверил, что Москва технически готова к подобным действиям со стороны Запада.
О возможности отсечения нашей страны от глобальной Сети начали говорить на волне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом после воссоединения с Крымом и начала войны на Украине. Ранее Клименко отмечал, что техническая возможность изоляции нашей страны уже существует.
Говоря об опасностях, которые таит в себе интернет, советник главы государства напомнил о недавней волне ложного минирования. "Вот у нас есть история с заминированными сооружениями, это же тоже атака, она идет с территории государства, которое не сотрудничает.
Самих себя запугивать ужасами жизни за колючей проволокой не надо, все равно будут доступны сайты, речь идет об авторизации пользователей", – поспешил успокоить россиян Клименко.
Ну все, после такого Послания (на CNN уже паника) ждём отключения SWIFT, запрет ввоза любой электроники в Россию и отключение России от Интернета :)— Victor Volchek (@vvn33) 1 марта 2018 г.
Правда нам дауншифтерам все ни почем. Пойду дров наколю :)
Стоит отметить, что не так давно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему частичного или полного ограничения доступа России к мировой Сети. Более половины наших граждан – порядка 60% – поддержали идею создать изолированный интернет между странами-членами блока БРИКС. Против высказались 29%.
При этом сам Владимир Путин уверен: ограничения в Сети должны соответствовать уровню развития общества. В интернете, подчеркнул глава государства, не должно быть материалов, запрещенных законодательством.
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