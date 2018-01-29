Объявлено о готовности отключить интернет в России

В России существуют технические возможности для отключения интернета. Об этом заявил советник президента Герман Клименко.

Советник по развитию интернета рассказал, что техническая возможность изолировать Россию уже существует. Он напомнил, что в изоляции уже работает целое ведомство – Министерство обороны. При этом Герман Клименко подчеркнул в эфире Национальной службы новостей, что за колючей проволокой при локализации интернета никто не останется.

Говоря об опасностях, которые таит в себе интернет, советник главы государства напомнил о недавней волне ложного минирования. "Вот у нас есть история с заминированными сооружениями, это же тоже атака, она идет с территории государства, которое не сотрудничает. Самих себя запугивать ужасами жизни за колючей проволокой не надо, всё равно будут доступны сайты, речь идет об авторизации пользователей", – отметил Клименко.

Недавно ВЦИОМ опубликовал данные опроса на тему отключения или частичного ограничения интернета в России. Почти 60% россиян поддержали создание изолированного интернета между странами-участницами БРИКС. Против такой идеи высказались 29% участников опроса.

Итоги этого исследования и саму тему изоляции России раскритиковал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он выразил уверенность в том, что вопрос был поставлен некорректно, либо имел эмоциональную окраску. Как подчеркнул Мариничев, подобная мера заведет в тупик.

"Независимый интернет – это переход на альтернативный язык, то есть это нужно придумать свою схему общения, которая не позволит общаться с другими людьми. Это тупик", – считает интернет-омбудсмен.

Советник президента Герман Клименко занимает этот пост с января 2016 года. За это время он сделал немало заявлений о возможной изоляции российского сегмента интернета от остального сетевого пространства. Также чиновник выступал с критикой в адрес компании Google и сервиса Telegram и предлагал запретить в России иностранные социальные сети.

Сам президент полагает, что ограничения в интернете должны соответствовать уровню развития общества: все страны идут в этом вопросе собственным путем, заявил Владимир Путин в апреле 2017 года на IV Медиафоруме ОНФ. При этом глава государства считает, что в интернете не должно быть того, что запрещено законом, – пропаганды суицидов, детской порнографии, пропаганды терроризма и распространения наркотиков. Говоря о действующих ограничениях в Сети, Путин сказал, что их пока достаточно.