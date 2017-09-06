"Росатом" создаст центр ядерной медицины в Приморье

Власти Приморского края и госкорпорация "Росатом" подписали концессионное соглашение о создании на острове Русский центра ядерной медицины. Его стоимость составит около 2,5 миллиарда рублей. Ожидается, что центр будет способен закрыть потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний всего Дальнего Востока. Кроме того, планируется, что его услугами смогут воспользоваться и представители соседних стран.

Соглашение о сотрудничестве было заключено в присутствии генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Сови подписи под документом поставили гендиректор компании "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" (АМТ-ДВ) Анна Бондаренко и вице-губернатор региона Павел Серебряков.

Согласно договоренностям, АМТ-ДВ, находящаяся в управлении компании Росатома "Русатом Хэлскеа", за пять лет должна спроектировать, построить и оснастить центр специализированным современным оборудованием. Кроме того, компания, обязана запустить объект в эксплуатацию и подготовить персонал. Сделать все это планируется за три года – открытие медучреждения должно состояться к концу 2020 года.

После сдачи объекта в эксплуатацию АМТ-ДВ будет управлять его работой и оказывать медицинские услуги в обговоренных объемах в течение всего срока действия концессионного соглашения. "Стоимость всего проекта по концессионному соглашению – около 2,5 миллиарда рублей, – рассказал гендиректор "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко. – Инвестиции "Росатома" должны составить порядка полутора миллиардов рублей, плюс софинансирование, в том числе со стороны Фонда развития Дальнего Востока и банков".

По словам Алексея Лихачева, реализация проекта позволит обеспечить максимальную доступность жителей Дальнего Востока к современным ядерным технологиям в области медицины. "Это позволит повысить качество диагностики и эффективность лечения онкологических заболеваний, выявляемость онкозаболеваний на более ранних стадиях и, как следствие, сократить смертность", – сказал он.

Глава Приморья, в свою очередь сообщил, что Центре смогут проходить обследование около шести тысяч человек ежегодно. "Строительство подобного центра позволило бы закрыть потребность диагностики и лечения онкологических заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также оказывать соответствующие медицинские услуги близлежащим соседям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал губернатор края.

Предполагается, что большую часть медицинских услуг жители региона будут получать бесплатно, за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами.