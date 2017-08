У россиян возникли проблемы с доступом к Facebook и Instagram

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к Facebook у пользователей возникли 7 августа 2017 года примерно в 10:00 мск. Технические неполадки появились у жителей Дании, Эстонии, Швеции, Польши, Афганистана, России и других стран. Представители ресурсов уже сообщили в Twitter, что они знают о сложившейся ситуации. По их словам, работоспособность социальной сети будет восстановлена в ближайшее время.

Аналогичные проблемы возникли и у пользователей социальной сети Instagram, которая является дочерним ресурсом Facebook. Также с 10:00 мск жители многих стран жалуются на то, что у них не обновляется новостная лента. Некоторые из них и вовсе не могут войти в свой аккаунт. "Не могу обновить страницу. Подключен к сети Wi-Fi, однако пишет "нет соединения", – написал пользователь Arson.



В социальных сетях многие уже высказали различные предположения о возможных причинах потери доступа к Facebook и Instagram. "Может быть, это проверка, насколько нам нужны социальные сети? А может, это опять хакеры?", – предположил Mikael.

Facebook was down that right now and back online after a few minutes ;) #facebook #servererror #error #web pic.twitter.com/7nBftn6z3T