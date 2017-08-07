У россиян возникли проблемы с доступом к Facebook и Instagram

В социальных сетях Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. У многих пользователей этих ресурсов по всему миру возникли проблемы с доступом, в том числе и у жителей России.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к Facebook у пользователей возникли 7 августа 2017 года примерно в 10:00 мск. Технические неполадки появились у жителей Дании, Эстонии, Швеции, Польши, Афганистана, России и других стран. Представители ресурсов уже сообщили в Twitter, что они знают о сложившейся ситуации. По их словам, работоспособность социальной сети будет восстановлена в ближайшее время.

Аналогичные проблемы возникли и у пользователей социальной сети Instagram, которая является дочерним ресурсом Facebook. Также с 10:00 мск жители многих стран жалуются на то, что у них не обновляется новостная лента. Некоторые из них и вовсе не могут войти в свой аккаунт. "Не могу обновить страницу. Подключен к сети Wi-Fi, однако пишет "нет соединения", – написал пользователь Arson.



В социальных сетях многие уже высказали различные предположения о возможных причинах потери доступа к Facebook и Instagram. "Может быть, это проверка, насколько нам нужны социальные сети? А может, это опять хакеры?", – предположил Mikael.

Впрочем, многие пользователи соцсетей уже сообщили, что вновь получили доступ к ресурсу. По словам некоторых из них, они не могли зайти на сайт Facebook около пяти минут.

Definitely the most awesome computer error I have received. Thanks for the weirdness, Facebook pic.twitter.com/x91r8UgZLQ — Dave Aron (@davearon) 7 августа 2017 г.

Напомним, вечером 26 июля 2017 года в социальной сети Instagram также произошел технический сбой. Пользователи ресурса пожаловались, что они не смогли загрузить главную страницу сайта. Вскоре после этого работоспособность сервиса была восстановлена.