В Сети появился бесконечный источник кошачьего урчания

В Сети появился специальный сервис, генерирующий урчание кошки. Примечательно, что на этом ресурсе можно настроить множество характеристик издаваемых животным звуков.

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон заявил, что интерес аудитории к сервису Purrli многократно превысил все его ожидания, передает Motherboard. "Сначала я думал, что урчание кота – это не более, чем развлечение. Что-то забавное, но бесполезное. Но теперь я понимаю, как был неправ", – рассказал он.

По словам инженера, многие пользователи поблагодарили его за создание этого ресурса. Он лично привел в пример несколько комментариев любителей кошек. "Это так приятно слушать, когда я нахожусь на работе и скучаю по своему питомцу", – написал один из них. "Урчание можно слушать в плеере вместо музыки!" – отметил еще один пользователь.

Фактически Purrli представляет собой настраиваемую звуковую панель, с помощью которой можно регулировать громкость и многие другие характерные черты урчания кота. В частности, среди настраиваемых ползунков – "сонливость" питомца, его "расслабленность" или "игривость", продолжительность вдоха-выдоха и так далее. С помощью сервиса можно настроить даже дистанцию между пользователем и онлайн-котиком.

В основу сайта лег предыдущий проект Стефана Пиджона MyNoise, с помощью которого можно настраивать множество различных звуков – от пения птиц до тропического ливня. "Люди регулярно просили меня добавить урчание кота. К сожалению, дизайн аудиосистемы сервиса не был приспособлен для таких звуков. А просьбы продолжали приходить!" – рассказал автор, отметив, что в итоге он решил посвятить этому проекту отдельный сайт.

No mute button on a real cat, nor a timer. Does Purrli need these? Help me decide... pic.twitter.com/amysiZNXO0 — Purrli (@purrlipurrs) 30 июня 2017 г.

Напомним, ранее в июне 2017 года ветеринары сумели раскрыть секрет кошачьего хвоста. Как выяснилось, за каждым движением скрывается определенное намерение или чувство питомца. Например, его агрессивный настрой можно вычислить по выпрямленному без закругления кончика хвосту.

