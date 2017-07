В Сети появился бесконечный источник кошачьего урчания

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон заявил, что интерес аудитории к сервису Purrli многократно превысил все его ожидания, передает Motherboard. "Сначала я думал, что урчание кота – это не более, чем развлечение. Что-то забавное, но бесполезное. Но теперь я понимаю, как был неправ", – рассказал он.

По словам инженера, многие пользователи поблагодарили его за создание этого ресурса. Он лично привел в пример несколько комментариев любителей кошек. "Это так приятно слушать, когда я нахожусь на работе и скучаю по своему питомцу", – написал один из них. "Урчание можно слушать в плеере вместо музыки!" – отметил еще один пользователь.

Фактически Purrli представляет собой настраиваемую звуковую панель, с помощью которой можно регулировать громкость и многие другие характерные черты урчания кота. В частности, среди настраиваемых ползунков – "сонливость" питомца, его "расслабленность" или "игривость", продолжительность вдоха-выдоха и так далее. С помощью сервиса можно настроить даже дистанцию между пользователем и онлайн-котиком.

В основу сайта лег предыдущий проект Стефана Пиджона MyNoise, с помощью которого можно настраивать множество различных звуков – от пения птиц до тропического ливня. "Люди регулярно просили меня добавить урчание кота. К сожалению, дизайн аудиосистемы сервиса не был приспособлен для таких звуков. А просьбы продолжали приходить!" – рассказал автор, отметив, что в итоге он решил посвятить этому проекту отдельный сайт.

