Елизавета II скрывает число друзей в Facebook

Королева Елизавета II умело обращается с гаджетами, у нее даже есть аккаунт в Facebook. Примечательно, что число ее друзей неизвестно никому за пределами Букингемского дворца.

Мобильный телефон Елизаветы II – одна из самых мудреных вещей в мире, передает Daily Mail. Королева пользуется ультратонким, компактным и легким гаджетом, который может поместиться в ее сумочку. При этом смартфон невозможно взломать, а связь зашифрована так же, как и у сотрудников спецслужб.

По данным издания, телефонная служба Букингемского дворца работает ежедневно круглые сутки. Елизавета связывается с нужными людьми через оператора. Сообщается, что в базе данных монаршего двора – личные номера всех мировых лидеров.

Помимо смартфона, Елизавета II также пользуется ноутбуком и iPad. За зарядкой монарших гаджетов следит ее личная помощница Анджела Келли. С помощью устройств королева, как правило, общается с дочерью, принцессой Анной, и придворным коневодом Джоном Уорреном.

Несмотря на преклонный возраст (Елизавете исполнился 91 год. – Прим. ред.), монарх ведет активную переписку в Facebook. Примечательно, что она скрывает список своих друзей в социальной сети, и эти сведения неизвестны никому за пределами резиденции. Если у Елизаветы возникают проблемы с использованием смартфона, она обращается за помощью к своему внуку Питеру или его сестре Заре.

Напомним, 4 мая в 10:00 мск королевская семья созвала экстренное совещание в Букингемском дворце. Представители двора отметили, что у жителей страны нет повода для беспокойства. Тем не менее пользователи соцсетей уже предположили, что в Великобританию вернулся Темный Лорд, главный злодей из серии книг о волшебнике Гарри Поттере.