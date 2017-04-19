Цукерберг зажал значок Марии Захаровой

Администрация Facebook отказывается подтвердить подлинность аккаунта Марии Захаровой. Официальный представитель МИД России сообщила, что уже несколько лет соцсеть под разными предлогами не размещает на ее странице специальный значок публичного лица.

Марии Захаровой приходится отвечать на вопросы о подлинности ее аккаунта в Facebook многочисленным посетителям страницы. Администрация соцсети постоянно находит предлоги, чтобы не отметить ее положенным образом.

"Объяснения были и комичными, и странными. Сначала нам говорили, что нужно больше пользователей собрать на странице. Потом начали говорить о технических накладах, что сложно через офис в Штатах предоставлять эти значки. Ну как-то вот представителям несистемной оппозиции такие значки выдавались, и не только им. По какому принципу выдаются значки – очень сложно понять", – рассказала Захарова.

При этом число посетителей и подписчиков страницы все росло. И пару лет назад Захарова поняла, что каждому из них отвечать на вопрос, а не фейковый ли аккаунт, достаточно сложно.

"Действительно, должна быть четкая информация. Если речь идет о публичном человеке – то и аккаунт должен быть верифицирован. Как вы знаете, в Facebook есть соответствующая опция и возможность верифицировать страницы, помещая на них специальные значки. Мы направили запрос в офис этой компании с просьбой, все материалы о том, кем я являюсь, с просьбой присвоить верифицированный значок моему аккаунту – для того чтобы не было фейковых страниц, чтобы пользователи могли пользоваться своим правом на достоверную информацию", – цитирует официального представителя МИД России РИА Новости.

Ничего не помогло, сетует Мария Захарова. Значок на страницу она пытается получить до сих пор.