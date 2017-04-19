Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
Марии Захаровой приходится отвечать на вопросы о подлинности ее аккаунта в Facebook многочисленным посетителям страницы. Администрация соцсети постоянно находит предлоги, чтобы не отметить ее положенным образом.
"Объяснения были и комичными, и странными. Сначала нам говорили, что нужно больше пользователей собрать на странице. Потом начали говорить о технических накладах, что сложно через офис в Штатах предоставлять эти значки. Ну как-то вот представителям несистемной оппозиции такие значки выдавались, и не только им. По какому принципу выдаются значки – очень сложно понять", – рассказала Захарова.
При этом число посетителей и подписчиков страницы все росло. И пару лет назад Захарова поняла, что каждому из них отвечать на вопрос, а не фейковый ли аккаунт, достаточно сложно.
"Действительно, должна быть четкая информация. Если речь идет о публичном человеке – то и аккаунт должен быть верифицирован. Как вы знаете, в Facebook есть соответствующая опция и возможность верифицировать страницы, помещая на них специальные значки. Мы направили запрос в офис этой компании с просьбой, все материалы о том, кем я являюсь, с просьбой присвоить верифицированный значок моему аккаунту – для того чтобы не было фейковых страниц, чтобы пользователи могли пользоваться своим правом на достоверную информацию", – цитирует официального представителя МИД России РИА Новости.
Ничего не помогло, сетует Мария Захарова. Значок на страницу она пытается получить до сих пор.
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