Захарова показала омовение в Иордане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в соцсети необычную фотографию. Снимок сделан у реки Иордан.

"Омовение в священных водах реки Иордан", – подписала Захарова фотографию, на которой изображен берег, где Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

Окуналась ли в реку сама Мария – неизвестно, но самые глазастые подписчики все же разглядели ее среди людей в белых одеждах. Однако большинство комментаторов обратили внимание на мутный цвет священных вод. "Знаменитая река и такая маленькая и грязная", – написал под фото один из поклонников Захаровой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

"И никакая вода не грязная. Белые одежды остались такими же белоснежными после окунания", – заявил другой подписчик. Третий же поставил под сомнение священность самого места: "Разводка для туристов. Место крещения Самого – километрах в семидесяти ниже по течению".

Также Захарова посетила Вифлием. Снимки древнего города на западном берегу реки Иордан Мария разместила на своей странице в Facebook, чем привела подписчиков в еще больший восторг. Но у некоторых возник вопрос, почему на кадрах нет самой Захаровой. "Мария, а где-же Вы на фотографиях?" – спросил возмущенный поклонник.

Отметим, что с давних пор существует традиция омовения в Иордане, которой следуют все паломники, хотя бы однажды побывавшие на Святой Земле. Многие не только окунаются в реку, но и набирают воду в бутылки, чтобы увезти домой.