Назван размер iPhone 8

Стало известно, каким будет долгожданный iPhone 8 компании Apple. Планируется, что новый смартфон будет выпущен в трех конфигурациях.

По информации западных аналитиков, планируется выпустить две модели с LCD-дисплеями и одну с 5,8-дюймовым OLED-экраном, сообщает Lenta.ru. Как рассказал эксперт из KGI Securities Мин-Чи Куо, основная часть дисплея iPhone 8 займет 5,15 дюйма по диагонали (примерно 13 сантиметров).

Остальное пространство будет отведено под "функциональную зону", на которой будут расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана составляют 5,8 дюйма (примерно 14 сантиметров).

Ранее стало известно, что корпорация Apple планирует отказаться от уникального разъема Lightning, используемого в актуальных моделях iPhone. По информации СМИ, с выпуском нового телефона компания перейдет к использованию стандартного порта USB-C.

Отметим, что USB-C используется в большинстве устройств, работающих на операционной системе Android. При этом Apple была известна уникальными портами.

Также сообщалось, что в следующем поколении iPhone не будет традиционной кнопки Home. По слухам, ее заменит оригинальный Touch Bar, созданный по подобию сенсорной функциональной полосы в серии ноутбуков MacBook 2016.