Россия готовится к хакерским атакам на биржи

Материалы исследований могут объяснить тайну происхождения одного из самых загадочных природных явлений
Caviar представил новую топовую модификацию часов Apple Watch Series 2
В ближайшее время кибернападения на отечественные биржи участятся, предположили эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (FinCert). "Мы прогнозируем, что атаки на биржу будут усилены. Если в банках выстроена политика и худо-бедно действует, то на бирже очень много проблем", – отметил глава организации Дмитрий Фролов.
Нападения киберпреступников могут повлечь за собой как экономические, так и политические последствия, передает РИА ФАН. По мнению главного советника компании "Российские наукоемкие технологии" Андрея Курило, хакеры стремятся не похитить деньги, а посеять панику на рынке путем приостановления торгов.
Певице может быть необходима операция
Актриса была облачена отнюдь не в белом платье
Супруг солистки группы "Фабрика" устроил настоящую провокацию
Врачи в реанимации борются за жизнь политика