Россия готовится к хакерским атакам на биржи

В ближайшее время кибернападения на отечественные биржи участятся, предположили эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (FinCert). "Мы прогнозируем, что атаки на биржу будут усилены. Если в банках выстроена политика и худо-бедно действует, то на бирже очень много проблем", – отметил глава организации Дмитрий Фролов.

Нападения киберпреступников могут повлечь за собой как экономические, так и политические последствия, передает РИА ФАН. По мнению главного советника компании "Российские наукоемкие технологии" Андрея Курило, хакеры стремятся не похитить деньги, а посеять панику на рынке путем приостановления торгов.

