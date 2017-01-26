В России хотят закрыть интернет по-китайски

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по китайской модели. Также он заявил, что государство имеет право "выкинуть" иностранные мессенджеры.

Клименко назвал введение ограничений, как в Китае, единственной возможностью обеспечить информационную безопасность страны. Он уверен, что в Сети необходим контроль.

"Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", – цитирует советника президента "Газета.ру". Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории России, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

Позицию нашей страны в этом отношении Клименко назвал странной. "Мы находимся в странной позиции, когда на территории России находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает". – заявил советник президента.

Кроме того, он подчеркнул, что случае отказа иностранных мессенджеров и социальных сетей сотрудничать, "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

Как писали Dni.Ru, ранее советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета. Он подчеркнул, что необходимо отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев.

"Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", – сказал Клименко. Однако эксперты считают, что Запад не станет ограничивать нашей стране доступ ко Всемирной паутине.