Песков: Слова Клименко об интернете – частное мнение

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Германа Клименко об ограничениях интернета в России. Он назвал слова советника президента "его частным мнением".

Официальный представитель Кремля заявил, что высказывание советника президента России Германа Клименко об ограничениях интернета в нашей стране является его частным мнением. "В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения", – пояснил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, можно ли расценивать заявление Клименко как официальную позицию российских властей.