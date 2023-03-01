Антиутопия "Жалкие": Полеты во сне и наяву

В Новом драматическом театре поставили пьесу "Жалкие" современного драматурга Елены Ерпылевой. На спектакле побывала Анна Иванова.

Антиутопия "Жалкие" вряд ли известна широкой театральной публике – постановок этой пьесы в России еще не было. Странная история о том, как дивный новый мир оказался расколот на успешных хозяев жизни ("сортировщиков") и сошедших с дистанции неудачников ("жалких") превращена режиссером-постановщиком Вячеславом Долгачевым в стильный, красивый, современный театральный текст. А бесконечные диалоги, которые при чтении кажутся абсурдными, в исполнении молодых актеров приобрели ясный и пугающе актуальный смысл.



В сюжете переплетаются линии нескольких семейных пар. Они живут в обществе, где люди здоровы, красивы, обеспечены; их жизнь удобна и комфортна; где с брезгливой жалостью относятся к "жалким", не добившимся успеха… Но почему же их мучают воспоминания о детстве? Почему в глубине души каждый завидует "жалким", умеющим летать? И отчего люди, вроде бы любящие друг друга, могут в любой момент совершить предательство – и "отсортировать" близкого человека?

На почти пустой маленькой сцене – металлический стол, два стула. Авторские ремарки светятся на телеэкране… Минимализм сценографии, очищенной от бытовых деталей, "укрупняет" актерскую игру, акцентирует внимание на исполнителях. Катя (Маргарита Ефремова) – сокрушительно женственная, жизнелюбивая, с царственной походкой счастливой "жены по призванию" с таким смаком перечисляет названия вкусных блюд, что сначала зрителю смешно… а потом становится страшновато за ее печального мужа Митю (Иван Ефремов/Евгений Рубин), уже не знающего, куда деться от этого пыточного кулинарного шоу. Нервный, инфантильный Петя (Игорь Андреев/Иван Ходимчук) делится с лучшим другом своими детскими травмами… и в своем модном дорогом костюме банковского служащего – так и остается ребенком из нищей семьи. Участковому Коле (Евгений Кениг) не достучаться до своей надменной "крутой" жены… А фоном то и дело звучат с экрана спокойные голоса: "Мы сортируем… по качеству… сортировки…"

Диковинной птицей, нездешней и отрешенной выглядит Ирина (Наталья Мехия), "отсортированная" Петей. Их встреча в гетто для "жалких" – ключевая для пьесы и кульминационная в спектакле. "Мы – жалкие. Мы не лезем на пьедестал жизни…" – с тихим достоинством произносит героиня, у которой уже назначен полет… обратно в детство. Прямо с девятого этажа.

Но в спектакле нет безысходности, финал дает надежду на лучшее. Вообще, здесь много смешного, но без антрепризной нарочитости. Как оказалось, умозрительная и отчасти "сочиненная", нелегкая для восприятия современная драма тоже открывается ключом психологического театра.