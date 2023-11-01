"В Кубке Кремля хотят участвовать все!"

Знаменитый танцевальный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!", прошедший 21 октября в Москве, вновь принес победу в категории профессионалов в латиноамериканской программе паре Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой.



21 октября в Москве прошел турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». Организатор — президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.



Победа Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой ни для кого не стала неожиданностью, ведь этот дуэт из года в год побеждает на всех престижных турнирах в России и регулярно попадает в призеры на крупнейших зарубежных соревнованиях, занимая высокую позицию в международном рейтинге. Вот что рассказали чемпионы о своей очередной победе:

Кирилл: «Наш сегодняшний результат — это плод той огромной работы, которую мы проделываем. Мы всегда много тренируемся, очень много. Больше остальных. А сегодня, в день турнира, оставалось только как следует размяться, чтобы ничего не потянуть, выйти и показать, все, что мы можем».

Валерия: «Как и всегда мы хотели показать настоящий танец. И нам это удалось, думаю. Но волнение, конечно было. Я всегда волнуюсь, иной раз даже дома почему-то чуть-чуть больше. Но я знаю, что надо выйти, первый танец станцевать, а потом уже будет легче».

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева

На вторую ступень пьедестала поднялись Андрей и Анастасия Киселевы, бронза досталась Михаилу Попову и Анастасии Дубровской.

Кроме латинистов-профессионалов на паркет в этот вечер выходили участники еще пяти соревнований. Они разыграли Кубки в категории любителей по латиноамериканским танцам, профессионалов и юниоров в турнирах по American Smooth, а также среди дуэтов Pro-Am по латине и стандарту.

На танцевальный форум в Кремле, невзирая на все логистические сложности, приехали и зарубежные пары. Были представители Китая, участвовали танцоры из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Хорватии, Италии. Зарубежные пары с удовольствием делились своими впечатлениями от турнира.

Дуэт Ма Йилинг и Ди Джиебади из Китая, участники турнира по латиноамериканской программе среди любителей.

Ди Джиебади: «Думаю, у каждого танцора есть мечта приехать в Россию на турнир. И это действительно грандиозное соревнование. В Кубке Кремля хотят участвовать все! Поэтому мы здесь».

Ма Йилинг: «Мы приехали сюда, чтобы показать все, на что мы способны. На этом турнире собрались настоящие профессионалы — и танцоры, и организаторы. Атмосфера шикарная! И потрясающая публика, доброжелательная и отлично разбирающаяся в танцевальном спорте».

Ма-Йилинг и Ди Джиебади

Алибек Жусибай и Айганым Риахан, Казахстан, любители, латиноамериканская программа.

Алибек: «Нам очень понравилось, было очень приятно принимать участие в этом турнире. В начале было волнение, но когда мы вышли на паркет, когда почувствовали вот эту всю атмосферу, поддержку, стало очень легко танцевать. И хотелось, чтобы музыка еще звучала и звучала, чтобы подольше получить удовольствие. Для меня это особенный турнир. Нам очень хотелось сюда попасть, обязательно потанцевать здесь. Мы когда разминались, чувствовали, что стоим на паркете, который не вчера положен. Ощущается особенная энергия!»

Айганым: «Поддержка зрителей шикарная, хочется дальше для них танцевать. Хочется, чтобы танец не заканчивался, и мы подольше были на этом уникальном паркете в великолепном зале.

Жусипбай Алибек и Риахан Айганым

Безусловно, Кубок Кремля особенный. В других турнирах нет столько атмосферы, столько истории, потому что Кубок Кремля — это турнир с большой историей и с ограниченным составом приглашенных участников. Мы всегда мечтали сюда попасть, мы смотрели видео из интернета, вдохновлялись танцорами, выступавшими здесь в разные годы, и наконец-то мы и сами оказались тут как приглашенная пара из Казахстана! Мы счастливы!»

Турниры среди любителей проводятся в Кремле не так давно, но уже стали традицией. При этом танцоров, выступающих в этой категории назвать любителями можно лишь условно. Они демонстрируют по-настоящему зрелый, осознанный танец. В этом виде программы Кубок Кремля завоевал, выступающий за Россию интернациональный дуэт — Таха Бату Чошар и Александра Повзун.

Зрители, собравшиеся в Кремлевском дворце, не только стали свидетелями жарких спортивных баталий в семи разных соревнованиях, но и увидели великолепные показательные номера, а также смогли сами попробовать свои силы на знаменитом паркете в танцевальных паузах для публики.