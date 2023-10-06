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Пятница 6 октября

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Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы

Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы
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В сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге состоятся Игры дружбы. У нового формата уже есть потенциальные партнеры: сразу несколько букмекерских компаний заявили о готовности сформировать призовой фонд соревнований.

Международные спортивные соревнования "Игры дружбы" пройдут под эгидой Министерства спорта России с 15 по 29 сентября 2024 года. В программу соревнований войдут 27 видов спорта: баскетбол, легкая атлетика, теннис, бокс, синхронное плавание, скейтбординг и другие.

Грядущие сореванования обсудили на первом форуме "Азартные игры: отчисления на спорт". Мероприятие объединило руководителей органов власти, спортивных организаций и букмекерских компаний.

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов назвал Игры дружбы вызовом спортивным недоброжелателям России и демонстрацией силы и мощи нашей страны.

"Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении", – подчеркнул он.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отметил, что основная задача Игр – вернуть спорту истинные ценности и вновь объединить людей. Он уточнил, что это будут коммерческие соревновния, а победителей наградят медалями из чистого золота.

В ходе форума "Азарные игры: отчисления на спорт" также обсудили противодействие нелегальным организаторам азартных игр, борьбу с лудоманией, развитие личных брендов спортсменов и другие актуальные вопросы.

Активное участие приняли представители букмекерского сообщества. Они заявили о готовности направить средства в призовой фонд Игр дружбы.

Развитию механизма внебюджетного финансирования спорта было уделено особое внимание. В 2022 году 123 федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта получили от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 13,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м отчисления увеличились на 38%.

"За три квартала этого года мы удержали 13,2 миллиарда рублей. На конец года можно прогнозировать не менее 18 миллиардов рублей. Во многом рост связан с борьбой с нелегальными букмекерами", – отметил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

Не менее 20% отчислений будут направлять на развитие детского спорта.

"Звезды спорта рождаются из детей, поэтому очень важно, что мы можем тратить отчисления на наших деток, ведь именно они – наше будущее", – заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Представители спортивных федераций получили много полезной информации от букмекерских компаний. Профильным специалистам рассказали о привлечении спнсора и организации спонсорской активации на турнирах и мероприятиях, работе с аудиторией, формировании контента и прочем. Участники форума приняли решение, что он станет ежегодным.

6 октября 2023, 16:01
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЕРАИ
"Московский комсомолец"✓ Надежный источник

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