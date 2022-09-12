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Спорт
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

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Спортсмен из Испании Карлос Алькарас завоевал победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. Он мастерски обошел своего соперника Каспера Рууда. Как передает телеканал "360", выигрыш дает 19-летнему парню перспективу быть признанным №1 в своей области — получить звание первой ракетки мира.

Как отмечает RT, победитель взял верх в трех сетах матча из четырех. Последний закончился со счетом 6:3 в пользу Алькараса.

По версии Царьграда, испанец вырвался в лидеры абсолютно заслуженно. Успех чемпиона по одним параметрам стал уникальным, по другим – достаточно редким.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Карлос Алькарас. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 06:11 Источник: Sports.ru ✓ Надежный источник
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