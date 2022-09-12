19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису

Спортсмен из Испании Карлос Алькарас завоевал победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. Он мастерски обошел своего соперника Каспера Рууда. Как передает телеканал "360", выигрыш дает 19-летнему парню перспективу быть признанным №1 в своей области — получить звание первой ракетки мира.
Как отмечает RT, победитель взял верх в трех сетах матча из четырех. Последний закончился со счетом 6:3 в пользу Алькараса.
По версии Царьграда, испанец вырвался в лидеры абсолютно заслуженно. Успех чемпиона по одним параметрам стал уникальным, по другим – достаточно редким.