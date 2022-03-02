У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"

Фанаты бурно обсуждают уход Алены Косторной из команды Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.



Хореограф из команды Этери Тутбери Алексей Железняков раскритиковал переход 18-летней фигуристки Алены Косторной к другому тренеру. Он крайне удивлен произошедшим.

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По словам Железнякова, в спорте нужно работать и вкалывать, а то, что делает Косторная — неверный путь.



По его словам, у Косторной скверный характер, и с тренером она не сойдется. Менять их можно сколько угодно, но результат будет один. Хореограф добавил, что фигуристка ходит не по тренировкам, а по пиару.

"Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто", – заявил хореограф.

Говоря такие слова, он сослался на команду Тутберидзе. Мол, у них так всегда говорят: "когда ты сошел с пьедестала, ты — никто".

При этом он отметил, что Елена Буянова замечательный тренер, который доказал свой профессионализм, взрастив чемпионов. Что же касается Косторной, то он назвал ее еще и балластом, который будет болтаться в команде нового тренера. "Я ей не завидую", – отметил хореограф. В завершение он добавил, что у Косторной одни понты и пиар на уме, а не спорт, а также что карьера фигуристки окончена.