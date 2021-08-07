Российские волейболисты взяли серебряные медали на токийской Олимпиаде

Мужская сборная по волейболу взяла второе место на Олимпиаде в Токио. В финальном матче российские спортсмены проиграли представителям Франции со счетом 2-3.
Парни принесли России 69-ю медаль Игр. На третьем месте оказалась сборная Бразилии.
Мужская сборная по волейболу взяла второе место на Олимпиаде в Токио. В финальном матче российские спортсмены проиграли представителям Франции со счетом 2-3.
Парни принесли России 69-ю медаль Игр. На третьем месте оказалась сборная Бразилии.
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