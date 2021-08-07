Российские синхронистки заняли первое место на Олимпийских играх в Токио

Российские синхронистки заняли первое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар в произвольной получили 98,8000 балла. Всего россиянки заработали 196,0979.
Второе место досталось девушкам из Китая (193,5310). Бронзу взяли синхронистки Украины (190,3018).
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