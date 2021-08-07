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Спорт

Российские синхронистки заняли первое место на Олимпийских играх в Токио

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Российские синхронистки заняли первое место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар в произвольной получили 98,8000 балла. Всего россиянки заработали 196,0979.

Второе место досталось девушкам из Китая (193,5310). Бронзу взяли синхронистки Украины (190,3018).

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7 августа 2021, 17:39 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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