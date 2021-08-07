Россиянка Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на токийской Олимпиаде

Россиянка Мария Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту и взяла золото на Олимпиаде в Токио. Девушка принесла сборной России 20-ю медаль высшего достоинства.
Спортсменка стала первой на 2,04 метра. Второе место у австралийки Николы Макдермотт — 2,02. Третье место взяла украинка Ярослава Магучих — 2,00.
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