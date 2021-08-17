"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Разбирая личный архив, бывший муж Татьяны Навки нашел старый снимок, на котором он сам запечатлен в молодости. Накануне это фото появилось в официальном инстаграм-аккаунте тренера по фигурному катанию. На снимке молодой Александр Жулин с голым торсом выглядывает из-за двери гостиничного номера и улыбается в камеру.
Архивный кадр всполошил подписчиков Жулина. Оказалось, что многие никогда даже не видели фигуриста таким, поэтому просто не узнали. Удивленные фолловеры написали в комментариях:
"Я бы не узнала" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Не узнать", "Как молоды мы были", "Совсем не похожи", "Узнали с трудом. Уж очень похожи на Игоря Николаева", "Это вы, Александр?", "Шкодный такой".
Стоит отметить, что нынешнего 58-летнего мужчину действительно трудно узнать на старом фото, где запечатлен стройный молодой человек с густой шевелюрой и горящими глазами. Тем не менее, многие поклонники нашли, что Жулин как вино с каждым годом становится только лучше. Кто-то из фанатов также отметил, что на снимке молодой Жулин очень похож на свою старшую дочь Александру, которую родила ему Татьяна Навка.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Жулил облил помоями свою бывшую.
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