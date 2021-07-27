Российские гимнастки впервые взяли золото Олимпиады в командных соревнованиях

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые заняла первое место в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. В последний раз российские спортсменки получали золото в этой дисциплине на Олимпиаде-1992 в испанской Барселоне, выступая за Объединённую команду.

В составе национальной российской команды в финале выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Россиянкам удалось набрать 169,528 балла. Второе место заняли представительницы США, получившие 166,096 балла, а бронза досталась гимнасткам из Великобритании с 164,096 балла, сообщает "Общественная служба новостей".



