Российские гимнастки впервые взяли золото Олимпиады в командных соревнованиях

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые заняла первое место в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. В последний раз российские спортсменки получали золото в этой дисциплине на Олимпиаде-1992 в испанской Барселоне, выступая за Объединённую команду.
В составе национальной российской команды в финале выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Россиянкам удалось набрать 169,528 балла. Второе место заняли представительницы США, получившие 166,096 балла, а бронза досталась гимнасткам из Великобритании с 164,096 балла, сообщает "Общественная служба новостей".
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске