Бывшая ученица Тутберидзе объявила о завершении карьеры

В СМИ появились громкие новости из мира российского спорта. Сообщается, что отечественная фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры.
Спортсменка добавила, что в дальнейшем хотела бы развиваться в качестве тренера, пишет RT. Примечательно, что в свое время Дарья Паненкова занималась под покровительством Этери Тутберидзе.
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