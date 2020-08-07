Тренер о состоянии Хабиба Нурмагомедова: Он все еще скучает по отцу

Тренер бойца Хабиба Нурмагомедова поведал о текущем моральном состоянии спортсмена. По словам Хавьера Мендеса, звезде UFC приходится нелегко.
Тренер спортсмена поведал, что Абдулманап Нурмагомедов сильно влиял на успех сына: поддерживал его советом, мотивировал тренироваться и побеждать. Теперь Хабибу приходится полагаться только на себя. "Он все еще скучает по отцу", – цитирует спортивного деятеля RT.
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