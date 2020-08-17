Жулин показал младшую дочь после крещения

В апреле этого года Александр Жулин стал отцом в третий раз – у него родилась еще одна дочь. В субботу, 15 августа, спортсмен и его жена Наталья крестили малышку.

Фигурист четыре месяца скрывал имя новорожденной и не показывал ее в социальных сетях. Наконец, тренер рассказал, что девочку назвали Аленой. "Обрела Ангела Хранителя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр Жулин.

В личном блоге фигурист опубликовал трогательное фото с младшей дочкой. Лицо малышки отец предпочел скрыть от общественности, показав девочку лишь вполоборота. На снимке тренер с нежностью смотрит на ребенка.

Поклонники поздравили Александра Жулина с важным событием. "Пусть малышка растет здоровенькой, и пусть ангел хранитель всегда ее направляет на правильный путь, хранит ее от всех печалей и невзгод !", "Поздравляю Вас с Крещением доченьки! Будьте счастливы и здоровы!", "Дочь под защитой отца земного и небесного", – написали в комментариях.

Напомним, у тренера трое дочерей. Старшая, Саша, появилась в браке с Татьяной Навкой, недавно девушка отметила 20-й день рождения. Средняя, Катя, родилась в 2013 году во втором браке Александра Жулина с фигуристкой Натальей Михайловой. Несмотря на то, что пара вместе уже больше десяти лет, официально они зарегистрировали отношения лишь пару лет назад.