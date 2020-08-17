Жулин показал младшую дочь после крещения

Фигурист четыре месяца скрывал имя новорожденной и не показывал ее в социальных сетях. Наконец, тренер рассказал, что девочку назвали Аленой. "Обрела Ангела Хранителя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр Жулин.
В личном блоге фигурист опубликовал трогательное фото с младшей дочкой. Лицо малышки отец предпочел скрыть от общественности, показав девочку лишь вполоборота. На снимке тренер с нежностью смотрит на ребенка.
Поклонники поздравили Александра Жулина с важным событием. "Пусть малышка растет здоровенькой, и пусть ангел хранитель всегда ее направляет на правильный путь, хранит ее от всех печалей и невзгод !", "Поздравляю Вас с Крещением доченьки! Будьте счастливы и здоровы!", "Дочь под защитой отца земного и небесного", – написали в комментариях.
Напомним, у тренера трое дочерей. Старшая, Саша, появилась в браке с Татьяной Навкой, недавно девушка отметила 20-й день рождения. Средняя, Катя, родилась в 2013 году во втором браке Александра Жулина с фигуристкой Натальей Михайловой. Несмотря на то, что пара вместе уже больше десяти лет, официально они зарегистрировали отношения лишь пару лет назад.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Вонь
Зачем нам летать в Танзанию?
Не русский муж !
Муж оказался бисексуалом
Пить кофе на диете
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Легкоступова скончалась
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.