"Хайп им нужен": Рудковская и Плющенко зарабатывают на собственном ребенке

Многие знаменитости предпочитают огородить от общественности своего ребенка. Яна Рудковская и Евгений Плющенко не входят в чисто таких публичных людей. Они, напротив, обожают привлекать к внимание поклонников к их сыну Саше.

56-летний фигурист Александр Жулин решил высказаться насчет воспитания наследника Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Он заметил, что родители практически всегда показывают своего ребенка, специально привлекают к нему внимание.

По мнению Жулина, Рудковская и Плющенко пиарятся с помощью Саши. Если им не нужно было внимание, то не показывали бы сына так часто, считает тренер. "Этот хайп им нужен. У них есть свое право на этот образ жизни. Они все время на хайпе. А люди на это реагируют", – сказал Александр.

Фигурист также отметил, что не осуждает Яну и Евгения за чрезмерное привлечение внимания. Он не имеет ничего против их медийности.

Яна и Евгений с ранних лет приучают сына к публике. Саша пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. Кроме того, семилетний мальчик имеет собственный инстаграм-аккаунт. Рудковская даже дала прозвище наследнику – Гном Гномыч – и привлекает его к различным проектам.

Пользователи Сети неоднократно призывали Яну Рудковскую и Евгения Плющенко остановиться, оставить сына в покое. Мол, наверняка Саша устал от такого внимания и хочет быть обычным ребенком. Яна уже высказывалась на эту тему. Продюсер объяснила, что Гном Гномыч не против такой жизни и сам проявляет интерес ко всему, что делают родители.