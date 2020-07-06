Тутберидзе внесли в список самых "токсичных" тренеров

Этери Тутберидзе, превратившая многих начинающих спортсменов в чемпионов международного уровня, столкнулась с серьезной критикой. Японский глянцевый журнал Elle опубликовал материал о легенде российского фигурного катания.
Журналисты назвали Этери Тутберидзе одним из самых "токсичных" тренеров в мире, пишет "Экспресс газета". Они отметили, что тренер очень жестко работает с подопечными.
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