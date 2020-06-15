Плющенко стал тренером сборной России

Министерство спорта обнародовало документ со списком всех тренеров сборных России по фигурному катанию на коньках в 2020-2021 годах. Получил своответствующую должность и знаменитый фигурист Евгений Плющенко, передает телеканал "360". Он будет натаскивать спортсменов в дисциплине "одиночное катание".
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