Экс-президент футбольного клуба "Витесс" умер от коронавируса

Бывший президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает "Газета.ру".
В минувшую субботу, 21 марта, Баккер был доставлен в больницу с симптомами пневмонии. Как отмечает "Москва 24", мужчина также страдал от рака легких.
Напомним, что Кес Баккер работал с футбольным клубом "Витесс" с 2003 года. В 2017-м команда впервые выиграла Кубок Нидерландов.
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