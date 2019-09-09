Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз. Радостную новость сообщает портал Sport24 со ссылкой на родственника спортсмена.
Напомним, действующий чемпион UFC практически не рассказывает о своей личной жизни журналистам. Известно, что в 2015 году у него родилась дочь, а спустя два года сын.
В минувшую субботу, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Таким образом россиянин во второй раз подтвердил титул чемпиона, передает РЕН ТВ.
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