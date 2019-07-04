Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили в колонию Белгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката полузащитника "Краснодара" Сергея Цыганкова. Другие подробности пока не раскрываются.
В октябре прошлого года спортсмены напали на водителя Виталия Соловчука. В тот же день футболисты избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. 8 мая этого года суд признал Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными. Полузащитник "Краснодара" получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а нападающий "Зенита" – 1 год и 6 месяцев.
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