"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко

Карьера Евгения Плющенко – это подвиги Геракла. У фигуриста очень сложный путь, отметил наставник легендарного спортсмена.

Серебро Евгения Плющенко на первых для него Олимпийских играх фигурист воспринял как поражение. Это стало ударом для спортсмена, он даже слег – но ни словом не попрекнул своего тренера. Об умении Плющенко проигрывать расказал его наставник Алексей Мишин.

Еще один спортсмен, умеющий "держать удар" - Елизавета Туктамышева. Карьера фигуристки – это взлеты и падения. Но, если у Плющенко больше взлетов, чем поражений, то у Туктамышевой это сбалансировано.

"Лиза Туктамышева – это взлеты и падения. И она тоже ни слова упрека мне не сказала", – признался Мишин, отвечая на вопросы болельщиков в соцсетях.

Евгения Плющенко Алексей Мишин сравнил с героем древнегреческих мифов. "Если вы посмотрите на его карьеру – это подвиги Геракла. Мы встречаемся, делимся мнениями. Если говорить о его тренерской деятельности, то он – новатор. Он не дает каких-то других советов, помимо тех, что давал ему я. Но у него спорт – это бизнес. Это новый, сложный путь. Желаю ему успеха", – цитирует Мишина "Матч ТВ".

Тренер Плющенко подчеркнул, что не бывает бывших учеников. Как не бывает и бывших учителей. Алексей Мишин с Евгением Плющенко до сих пор дружат. И это содружество, по словам Мишина, достойно книги рекордов Гиннеса.

