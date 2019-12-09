Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA

Российский биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин призвал россиян "биться до конца" за право выступать на международных соревнованиях под своим флагом вопреки решению Всемирного антидопингового агентства (WADA). Шипулин добавил, что еще есть время для подачи апелляции, сообщают "Невские Новости".
Атлет назвал вердикт организации огромным ударом по российскому спорту, которому теперь предстоят "непростые времена". Он выразил обеспокоенность судьбой спортсменов, которые не употребляли допинг. По словам биатлониста, им придется доказывать свое право на выступления не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.
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