Легендарный футболист Диего Марадона экстренно госпитализирован

Легенду мирового футбола Диего Марадону экстренно увезли в больницу. У него диагностировали внутреннее кровотечение в области живота.
Тренеру предстоят медицинские процедуры. К работе Марадона сможет приступить, когда будут получены результаты обследования, передает издание Big Bang News.
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