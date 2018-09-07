Бегству Медведевой от Тутберидзе нашли оправдание

Спортсмены взрослеют и могут сами решать свою судьбу. Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не видит проблемы в том, что Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику.

Евгения Медведева и Алина Загитова будут лидерами в женском катании в новом сезоне, уверена Елена Буянова. Что касается смены тренера некоторыми фигуристками, то каждый спортсмен вправе выбирать, с кем ему комфортнее работать.

"Каждый спортсмен, когда взрослеет, вправе сам решать свою судьбу. Если уходит от тренера – значит, ему некомфортно. В глубине души мы, тренеры, всегда понимаем, почему от нас уходят. Потому что просто так не уходит никто. А спортсмен всегда будет выбирать, где ему лучше", – прокомментировала Буянова уход Медведевой к канадцу Брайану Орсеру.

На счету Евгении две победы на чемпионатах мира. А на Олимпийских играх в Пхенчхане она дважды завоевала серебряную медаль. Золото в одиночном катании спортсменка уступила соотечественнице Алине Загитовой.

В конце прошлого сезона Евгения приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать с Брайаном Орсером. 5 сентября фигуристка вместе с канадским тренером приехала на контрольные прокаты, которые проходят в подмосковном Новогорске.

Kicking off the new season with this Japanese famous drink! It tastes great



@rivaland_ojyosamakouso#diet #enzyme pic.twitter.com/DyhfYp53GC — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 28 июля 2018 г.

По словам Буяновой, спортсмены – это маленькие дети, даже если им по 19 лет. У каждого в подсознании сидит мысль, что в сложный момент придет тренер и решит все их проблемы. К сожалению, далеко не все способны сразу понять, что есть вещи, которые спортсмен должен уметь делать сам – к примеру, следить за своим весом, отметила наставница Сотниковой в интервью для "Р-Спорт".