Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева прислушалась к замечаниям соотечественников, которые раскритиковали ее за посты на английском языке в соцсетях. Теперь спортсменка дублирует сообщения на русском.



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