Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине
После отъезда Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру у ее российских поклонников осталась только одна возможность поддерживать связь с кумиром – через социальные сети. Однако пользователи Сети обратили внимание, что спортсменка перешла на английский язык.
С середины июня Медведева опубликовала 13 сообщений в Instagram, из которых три имели только русский текст, еще три – русский вместе с английским переводом. Остальные шесть были понятны только носителям английского.
Самый важный из постов был посвящен новой музыке для программ следующего сезона. Медведева рассказала об этом только на английском, после чего у русскоязычных поклонников лопнуло терпение.
В комментариях к этой публикации соотечественники призвали спортсменку вспомнить о родном языке. Стоит отметить, что Медведева учла критику в свой адрес и сопроводила следующие посты русским переводом.
Подписчики оценили старания фигуристки. "Ну вот, другое дело! Красотка!" – отметил обитатель Всемирной паутины.
Однако после очередного недовольства присутствием иностранного текста в публикации не выдержала и сама Медведева. "Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако", – иронично отметила спортсменка.
Ранее Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехала для тренировок со специалистом Брайаном Орсером. Девушка заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда, но еще не привыкла к местному менталитету.
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