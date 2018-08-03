Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе

Жизнь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могла бы лечь в основу для сценария к голливудскому фильму. Знаменитая наставница пережила теракт в США и родила дочь от американца при очень туманных обстоятельствах.

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