Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
Капитан "Краснодара" может покинуть клуб в текущее трансферное окно. В контракте 28-летнего игрока нет опции выкупа, так что ФК может назначать любую цену. И ее уже озвучили: десять миллионов евро.
В приобретении Смолова заинтересован "Локомотив". Однако пока железнодорожники готовы рассматривать лишь один вариант – восемь миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение четырех лет.
В "Краснодаре" понимают, что игрок не молодеет, а контракт с ним заканчивается уже через год, пояснил решение клуба изданию "Кубанские новости" источник, близкий к руководству ФК.
Возможно, на планы клубного руководства повлиял последний скандал с футболистом. Напомним, что в ночь на 1 августа на Ставропольской улице в районе пересечения с улицей Вишняковой Смолов попал в ДТП. Эксклюзивный BMW M5 First Edition разбился, врезавшись в ограждение.
Как выяснилось, за рулем был Федор Смолов. Капитан "Краснодара" покинул место происшествия, не сообщив о нем в полицию. Позже он объяснил, что не справился с управлением, так как плохо себя почувствовал. Некоторые СМИ утверждали, что футболист был пьян. Однако уже вечером 1 августа Смолов явился на тренировку – где, по данным журналистов, выглядел вполне здоровым и довольным.
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