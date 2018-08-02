Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии

За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП в Краснодаре был Федор Смолов. Это признал сам футболист на допросе в полиции.

Спортсмен пожаловался полицейским, что плохо себя почувствовал – именно поэтому он не справился с управлением. Смолов пообещал возместить нанесенный городу ущерб. По данным телеграм-канала Mash, стражи порядка встретились со Смоловым в присутствии сотрудников службы безопасности футбольного клуба "Краснодар".

В ночь на 1 августа на Ставропольской улице в Краснодаре произошло ДТП. Федор Смолов снес металлическое ограждение, а также разбил лимитированную машину марки BMW, которая стоит около 9 миллионов рублей. Выяснилось, что такая в Краснодаре лишь одна и принадлежит автомобиль девушке игрока сборной России, Юлии Левченко. Однако в момент аварии за рулем был именно он.

Футболист пообещал полицейским явиться на заседание суда. За то, что спортсмен оставил место ДТП, его могут лишить прав – либо арестовать на 15 суток, передает НСН.

Россиян поведение водителя после ДТП удивило. Сообщалось, что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. Комментаторы назвали такие действия неадекватными. А некоторые предположили, что водитель был пьян.

Неспортивное поведение Смолова уже назвали "лучшим финтом" Федора в карьере. Виновник ДТП в центре Краснодара долгое время не выходил на связь. Его официально разыскивала местная полиция.

