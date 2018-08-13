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Спорт

Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнут страсти после Игр в Пхенчхане, уверен олимпийский чемпион.
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Эмоциональный настрой Евгении Медведевой подогревало чрезмерное внимание прессы после Олимпиады-2018. Это отнюдь не способствовало принятию спортсменкой взвешенного решения, уверен известный фигурист, партнер Татьяны Тотьмяниной и чемпион Олимпийских игр в Турине Максим Маринин.

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Чемпион отмечает, что Евгения долго шла к золотой олимпийской медали. "Медведева провела отличный сезон, а на Олимпиаде и вовсе всегда выступала самой последней. Это огромная мука, когда все уже свои программы откатали и отдыхают, дожидаясь результатов, а тебе необходимо выходить на лед и творить чудо и историю. То, как каталась Медведева, достойно восхищения", – признает Маринин.

Однако чуда, к сожалению, не произошло. По словам фигуриста, такое в спорте бывает часто: после долгого победного пути можно оступиться на финишной прямой. И атлет должен быть готов к такому повороту событий.

Скандальный отъезд Евгении в Канаду вызвал шквал критики в ее адрес, и это, считает Маринин, неправильно. Более того, это сильно навредило отношениям Тутберидзе и Медведевой.

"Чувства Этери Георгиевны мне понятны. Все-таки она воспитывала Женю с восьмилетнего возраста, а та в итоге ушла не очень красиво. С другой стороны, можно понять и саму Медведеву", – подчеркнул чемпион в интервью "Газете.ru". По словам Маринина, выступления фигуристки на этапах Гран-при покажут, было ли верным решение Жени уйти к канадцу Брайану Орсеру.

Комментируя уход нескольких спортсменок из группы Тутберидзе, Маринин отметил, что после Игр в Пхенчхане к талантливому тренеру потянулось множество учеников и учениц. И уход некоторых спортсменов говорит лишь о том, что группа стала слишком большой. Спортсмены, обладающие потенциалом, понимают, что возросла конкуренция – а вместе с ней и риск остаться незамеченными.

Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.

Автор: Андрей Евлампиев13 августа 2018, 14:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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