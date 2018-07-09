Почему Путин пропустил триумф сборной России на ЧМ-2018
Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр, кроме матчей открытия и закрытия, пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что при этом лидер страны искренне болел за сборную России, пишет Life.ru.
Также известно, что Путин намерен в ближайшее время встретиться с национальной командой страны и ее главным тренером Станиславом Черчесовым. Ему, кстати, президент звонил после игры с хорватами и благодарил за яркую и красивую игру.
20 июля в Калининграде пройдет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия – 2018". Вероятно, там же президент пообщается с глазу на глаз с тренером российской сборной.
Между тем в Сети не утихают восторги по поводу игры наших футболистов в четвертьфинале чемпионата мира. Несмотря на проигрыш российской сборной по пенальти 4:3, подавляющее большинство комментаторов называют матч с хорватами подвигом и отмечают несколько важных моментов.
Во-первых, наша страна более 30 лет не выходила из группы мировых первенств. Во-вторых, счет по игре был ничейный – 2:2 и только серия пенальти выявила победителя. Удары по воротам после изнуряющих двух часов игры – это всегда лотерея, а в основное и дополнительное время подопечные Станислава Черчесова показали на что они способны: игра была по-настоящему острой и захватывающей.
Ждём Евро 2020. За такую Сборную можно и .. #Черчесов #Чемпионатмира2018пофутболу #футбол https://t.co/fAmn1jxiDe pic.twitter.com/DkAT0xoDDJ— Демотиваторы (@DemotosRu) 9 июля 2018 г.
Правда, с таким утверждением не согласен знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев. Ветеран футбола весьма критично отнесся к триумфу российских футболистов. К примеру, он считает, что подопечным Станислава Черчесова откровенно повезло в матче с испанцами и хорватами.
Более того, отвечая на вопрос, совершила ли российская сборная подвиг, Дасаев ответил: "Я вас умоляю, о чем вы говорите? Обыграть Египет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти – испанцев? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу", – объяснил свою позицию Дасаев в интервью газете "Советский спорт".
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