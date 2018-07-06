Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018

Сборная Бразилии со счетом 2:1 уступила бельгийцам в матче четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу. На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил в собственные ворота. А через 20 минут Кевин Де Брейне удвоил преимущество европейцев. На 76-й минуте бразильцам усилиями Ренато Аугусто удалось сократить отставание.

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с Францией, которая ранее обыграла Уругвай со счетом 2:0. Два других участника квартета определятся завтра, 7 июля. В первом матче встретятся команды Англии и Швеции, во втором – России и Хорватии.