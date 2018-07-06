Сделано предсказание на исход матча Россия – Хорватия

Лев по имени Лорд из сахалинского зоопарка сделал предсказание на исход матча между сборными России и Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, передает "Газета.ru". Хищнику было предложено поесть из двух мисок, в каждую из которых был вставлен флаг одной из двух стран. В итоге Лорд предпочел отведать угощения из той, которая символизировала хорватскую сборную. Напомним, проверить точность предсказания льва из сахалинского зоопарка можно будет 7 июля, когда на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между командами России и Хорватии.