"Даже смотреть больно": Дзюба показал травму перед матчем с Хорватией
Документальное подтверждение полученных повреждений футболист выложил на своей странице в Instagram. Фотографию изувеченного пальца Артем Дзюба сопроводил оптимистичной подписью. 29-летний форвард уверен, что эта травма не помешает ему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.
"Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!" – написал российский футболист. "О Божеее! 😧 даже смотреть больно 😧", – не смогли сдержать эмоций комментаторы.
Артем Дзюба стал одним из героев матча Россия – Испания, забив в основное время гол с назначенного судьей 11-метрового. В итоге после серии послематчевых пенальти команда победила испанцев со счетом 4:3.
Напомним, западные СМИ вновь пытались обвинить россиян в употреблении допинга – по их мнению, иначе наша сборная не смогла бы выиграть у "Красной фурии". Основанием для бездоказательных утверждений стала фотография Дзюбы, сделанная во время игры 1/8 финала – на руке разглядели след от укола.
Медики позже разъяснили, что ничего странного в такой отметине нет – у игроков обычно берут пробы крови перед матчем, в том числе из вены.
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи.
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