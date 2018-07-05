"Даже смотреть больно": Дзюба показал травму перед матчем с Хорватией

Травмированный палец не помешает Артему Дзюбе биться с хорватами. По словам нападающего сборной России, его ничто не остановит.

Документальное подтверждение полученных повреждений футболист выложил на своей странице в Instagram. Фотографию изувеченного пальца Артем Дзюба сопроводил оптимистичной подписью. 29-летний форвард уверен, что эта травма не помешает ему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

"Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!" – написал российский футболист. "О Божеее! 😧 даже смотреть больно 😧", – не смогли сдержать эмоций комментаторы.

Артем Дзюба стал одним из героев матча Россия – Испания, забив в основное время гол с назначенного судьей 11-метрового. В итоге после серии послематчевых пенальти команда победила испанцев со счетом 4:3.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 5 Июл 2018 в 3:46 PDT

Напомним, западные СМИ вновь пытались обвинить россиян в употреблении допинга – по их мнению, иначе наша сборная не смогла бы выиграть у "Красной фурии". Основанием для бездоказательных утверждений стала фотография Дзюбы, сделанная во время игры 1/8 финала – на руке разглядели след от укола.

Медики позже разъяснили, что ничего странного в такой отметине нет – у игроков обычно берут пробы крови перед матчем, в том числе из вены.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи.