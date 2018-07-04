Шарапова опозорилась в Лондоне
Знаменитую спортсменку обыграла россиянка Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах. Шарапова уверена, что у нее были шансы на победу. По словам спортсменки, в этот раз ее теннис был не лучшим.
"Я была в нескольких очках от победы. Знаете, порой так случается, что ты имеешь все шансы на победу, но проигрываешь. Сегодня был именно тот случай", – цитирует россиянку сайт WTA.
Мария выполнила восемь эйсов, допустила десять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У Дьяченко в матче один эйс, девять двойных и шесть отобранных подач.
Не смогли преодолеть стартовый барьер в Лондоне и три другие наши соотечественницы. Это Элина Свитолина, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.
Ранее Мария Шарапова прокомментировала отказ Серены Уильямс играть с ней в 1/8 финала турнира Большого шлема из-за травмы. Она очень расстроилась из-за этого известия. Россиянка пожелала американке быстрого выздоровления.
Напомним, Уимблдон проходит 2-15 июля в Лондоне. На соревнованиях традиционно определятся победители в девяти разрядах: в пяти – у взрослых и четырех – у старших юниоров.
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