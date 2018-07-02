Неймар вывел Бразилию в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла команду Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, прошедшая на "Самара Арене," завершилась со счетом 2:0.
Главная бразильская звезда Неймар записал на свой счет взятие ворот и голевую передачу. Также забитым мячом отметился Роберто Фирмино.
Сборная Бразилии проходит в 1/4 финала мундиаля, а мексиканцы едут домой. В следующей стадии турнира Неймар выйдет против победителя пары Бельгия – Япония.
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