"Знай наших!": Малкин с Овечкиным разгромили VIP-ложу "Лужников"
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин наблюдал за матчем россиян с испанцами на арене "Лужники". Вместе с ним в ложе были заключивший контракт с "Лос-Анджелесом" Илья Ковальчук, форвард "Далласа" Александр Радулов, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.
После великолепного спасения ворот Акинфеевым рослый Малкин на радостях попытался повторить жест Черчесова и Дзюбы и едва не причинил ущерб стадиону. К счастью, потолок выдержал. А сборная России по футболу отправила испанцев домой и вышла в четвертьфинал домашнего турнира.
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